تأجيل جولة مباحثات السلام السودانية الثانية

أجلت لجنة الوساطة بمباحثات السلام السودانية، انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة، إلى 10 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية للمفاوضات بعاصمة الجارة الجنوبية جوبا، الخميس.

وعزت رئيس اللجنة من جانب دولة جنوب السودان، توت قلواك مانمي، التأجيل إلى "ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان".

وأشار قلواك إلى اكتمال كافة الترتيبات من جانب حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافة الأطراف السودانية في جوبا، نافيا أن تكون هناك أي خطوة لنقل المباحثات لأي مكان آخر.

وقال: "جوبا ستكون مقر التفاوض، وسنقوم في اللجنة بإرسال الدعوات لجميع الأطراف السودانية بجانب ممثلين عن الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) والاتحاد الإفريقي للمشاركة في انطلاقة الجولة المقبلة التي أتوقع أن نحرز فيها تقدما كبيرا يصب في صالح تحقيق السلام الشامل و المستدام في السودان".

والشهر الماضي، أعلنت لجنة وساطة المفاوضات السودان بجوبا تعليق الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة الانتقالية في السودان وحركات الكفاح المسلح لفترة شهر، على أن يتم إستئنافها في 21 نوفمبر الجاري، وذلك لإعطاء الوقت الكافي لأطراف التفاوض لإجراء المشاورات اللازمة مع دوائرهم، وتمكين الوساطة للقيام بمشاوراتها مع أصحاب المصلحة في الإقليم والعالم .

وفي وقت سابق، تقدم رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة، بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان. (الأناضول)