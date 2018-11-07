المحاكمة جرى تأجيل إلى يوم الثاني من كانون الأول/ ديسمبر القادم

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، لجلسة 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، والتي سيجري فيها سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكانت السلطات المصرية قررت استدعاء الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته في قضية "اقتحام السجون"، والتي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي.

وبذلك قد يتواجه مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بمرسي الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية، هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين. إضافة إلى عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.