تأخير ساعات وفرشاة مرحاض.. هكذا استقبلت آيسلندا المنتخب التركي لكرة القدم

فوجئ المنتخب التركي لكرة القدم بمعاملة "مُهينة وسلوكيات غير لائقة" في مطار "كيفلافيك" الدولي لحظة وصوله للأراضي الآيسلندية يوم الإثنين الماضي لمشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2020.

وبحسب ما صرح به أعضاء الفريق الوطني، فقد جرى احتجازهم تحت مراقبة الجوازات لأكثر من ساعتين، وتعرضوا لرقابة أمنية صارمة للغاية و"غير ضرورية" فيما تم فحص ممتلكات لاعبي كرة القدم الخاصة.

وعلاوة على هذا، حمل مواطن أيسلندي فرشاة مرحاض في وجه قائد الفريق التركي "إمره بلوز أوغلو"، متظاهرًا أنها ميكروفون، عندما كان اللاعب يتحدث إلى الصحفيين.

اتهام تركيا:

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أصدرت تركيا مذكرة دبلوماسية ضد آيسلندا، نددت فيها بهذه السلوكيات ضد اللاعبين الأتراك، وطالبت باتخاذ تدابير أمنية إضافية للاعبين، مشيرة إلى أنها وجهت لآيسلندا طلبًا رسميًا لتسريع الإجراءات الأمنية في المطار يوم 16 مايو.

حيث احتجز الفريق تحت مراقبة الجوازات لأكثر من ساعتين وتم فحص ممتلكاتهم الخاصة وتعرضوا لرقابة أمنية صارمة للغاية تشبه تلك التي يتعرض لها المشتبه بهم عند دخولهم أي دولة.

رد آيسلندا:

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رفضت السلطات الآيسلندية هذه المزاعم، حيث رد وزير الخارجية "غودلوغور ثور ثوردارسون" بالقول: "لم تطلب السلطات التركية تسريع إجراءات الدخول إلا قبل ساعات قليلة من الوصول.. كما أن هذا الإجراء يمنح عادة لكبار المسؤولين الحكوميين فقط".

وتابع: "عكس ما يروج بشأن بقاء الفريق التركي في المطار لأكثر من ساعتين، فإن إجراءات كل الطاقم أجريت في أقل من ساعة و21 دقيقة بعد هبوط طائرتهم".

فيما نفى وزير الخارجية التركي "مولود تشاوش أوغلو" ما جاء في "الرد الآيسلندي"، وذكر أن المعاملة "التي تعرض لها منتخبنا غير مقبولة سواء من حيث الممارسات الدبلوماسية أو من حيث المعاملة الإنسانية".

العلاقات التركية الآيسلندية:

يشار إلى أنه ليس لتركيا وأيسلندا أي بعثات دبلوماسية مقيمة في عواصم بعضهما البعض.

نتيجة المباراة:

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وكان المنتخب التركي قد تلقى هزيمته الأولى له في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) أمس الثلاثاء.

وخسر المنتخب التركي من مضيفه الآيسلندي بهدف لهدفين في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

وسجل ثنائية آيسلندا، راغنار سيغوردسون في الدقيقتين 21 و31، بينما أحرز هدف تركيا الوحيد، دوروكان توكوز في الدقيقة 40.

بذلك، تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن تركيا وآيسلندا، وجاءت ألبانيا ثالثة برصيد 6 نقاط، تليها مولدوفا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أندورا بلا رصيد من النقاط.