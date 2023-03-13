تأسيس شركة طيران سعودية جديدة منافسة

البوابه - كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسميا عن تأسيس ناقل جوي وطني جديد وتعيين توني دوغلاس رئيسا تنفيذيا للشركة التي أطلق عليها اسم شركة طيران الرياض، في خطوة تأتي ضمن تحركات من المملكة لمنافسة مراكز النقل والسفر في المنطقة.

ومن المتوقع أن تساهم الشركة الجديدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث أنها ستطلق رحلات جوية إلى أزيد من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

وتسعى المملكة السعودية كجزء من رؤية 2030 الإصلاحية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تحقيق أهداف طيران طموحة واسعة النطاق بما في ذلك زيادة حركة الملاحة الجوية السنوية بأكثر من 3 أضعاف إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد الجاري بالإضافة إلى نقل ما يصل إلى 5 ملايين طن من البضائع سنويا.