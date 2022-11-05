تأهب جوي في أوكرانيا.. اختفاء مفاجىء للقوات الروسية من "خيرسون"

أعلنت صباح اليوم السبت حالة التأهب الجوي في جميع أراضي أوكرانيا، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي التابعة لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام، بان الدفاعات الأوكرانية أسقطت صواريخ كروز روسية، أطلقت باتجاه "كييف"، وكذلك تدمير 11 طائرة مسيرة من طراز "شاهد-136".

وقالت "العربية" إن القوات الروسية، استهدفت البنية التحتية الأوكرانية، ب 60 هجوما برامجمات الصواريخ، مع تنفيذ 21 غارة جوية.

وأشارت، إلى أن القوات الأوكرانية، استهدفت مواقع القوات الروسية، ب 11 غارة، مع قصف سبعة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وبدأت القوات الروسية، باستهداف مكثف عبر القصف الصاروخي والمدفعي والطائرات المسيرة، للبنى التحتية في مختلف مناطق أوكرانيا، عقب التفجير الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ومناطق جنوب أوكرانيا، مما تسبب بانقطاعات واسعة للكهرباء والماء، تحديدا في "كييف".

من جهة ثانية، كشفت تقارير ميدانية من مدينة خيرسون، الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية، النقاب عن اختفاء غامض للقوات الروسية من شوارع المدينة، بعد تفريغ معظم السكان من المدينة.

وأشارت تقارير، إلى أن غموض الاختفاء الروسي من خيرسون، يثير مخاوف الأوكرانيين، من وقوع قواتهم في كمين داخل المدينة.

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق، عن حشود ضخمة قدرت بعشرات الآلاف للقوات الأوكرانية، في محيط مقاطع "خيرسون"، لاقتحامها وشن هجوم واسع عليها، بالمقابل دشن الجيش الروسي والقوات الموالية له، سلسلة من التحصينات الدفاعية.