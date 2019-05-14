تأهب في السفارة الأمريكية باسرائيل في الذكرى الأولى لنقلها إلى القدس

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل المواطنين الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات واحتجاجات عنيفة بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس الثلاثاء، وهو الحدث الذي كان أثار موجة غضب واسعة في الدول العربية والإسلامية.

وقالت السفارة، في تحذير أمني نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين، إن “الجماعات الإرهابية ربما تختار الذكرى، التي تتزامن مع انعقاد مسابقة (يوروفيجن) في تل أبيب (14 إلى 18 أيار/ مايو)، أو يوم النكبة (15 أيار/ مايو) لتنظيم احتجاجات عنيفة أو شن هجوم”.

وكان 60 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في ذكرى يوم النكبة العام الماضي خلال المشاركة في احتجاجات قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، والتي تسبب نقل السفارة في إذكائها.

وشددت السفارة على أن “الحوادث الأمنية قد تحدث بعيدا عن غزة ومحيطها وفي أي وقت”.

ويجري الترتيب لتنظيم مسيرات في رام الله غدا الأربعاء، وكذلك في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم في فعالية بمناسبة مرور عام على نقل السفارة الأمريكية للقدس.