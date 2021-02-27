تأهب في صفوف القوات الأمريكية في العراق

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن التحالف الدولي بقيادة واشنطن رفع مستوى التهديد للقوات الأمريكية في العراق، ووضع القوات في قاعدة "بلد" في حالة تأهب.

وقالت المصادر إن الأنشطة الضرورية سيكون فقط مسموحا بها في قاعدة "بلد" من الساعة 6:30 مساء وحتى 5:00 صباحا بالتوقيت المحلي، مع فرض الوسائل الوقائية الإلزامية على أي شخص خارج المباني المحصنة في القاعدة.

وحسب تقرير لـ "فوكس نيوز"، فإن مثل هذا الوضع قد يستمر عدة أيام، ويأتي بمثابة إجراء احترازي روتيني، تم اتخاذه بناء على الأوضاع الميدانية الحالية.

وكانت القاعدة التي تستضيف قوات التحالف الدولي، قد تعرضت الأسبوع الماضي لقصف صاروخي، واتهمت الولايات المتحدة "المليشيات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم.

ووجهت الولايات المتحدة الليلة الماضية ضربة جوية إلى مواقع في سوريا، قالت إنها تابعة "للفصائل المتحالفة مع إيران".

وتخشى القوات الأمريكية في العراق ردا محتملا على الضربات في سوريا، حسب تقرير "فوكس نيوز". (فوكس نيوز)