تأييد الحكم بالمؤبد على "سفاح البوسنة" راتكو ملاديتش

ينضم ملاديتش إلى رئيس صرب البوسنة السابق رادوفان كارادزيتش، في قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة إراقة الدماء لأسباب عرقية في حرب البوسنة التي خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وشردت الملايين.

أيد قضاة الاستئناف بالأمم المتحدة، الثلاثاء، قرار إدانة راتكو ملاديتش، قائد جيش صرب البوسنة السابق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم أخرى خلال حرب البوسنة 1992-1995 وأكدوا حكمه بالسجن المؤبد.

والحكم الصادر الثلاثاء يعني أن الجنرال السابق (79 عاما) الذي أرهب البوسنة طوال الحرب، سيقضي بقية حياته في السجن.

وهو آخر شخصية رئيسية في الصراع الذي انتهى قبل أكثر من ربع قرن يواجه العدالة.

وقال القاضي بريسكا ماتيمبا نيامبي، رئيس زامبيا، إن المحكمة رفضت استئناف ملاديتش "بالكامل" وأكدت الحكم بالسجن المؤبد.

كما رفضت المحكمة استئنافًا قدمه المدعون ضد تبرئة ملاديتش من تهمة إبادة جماعية مرتبطة بعمليات التطهير العرقي في وقت مبكر من الحرب.

وينضم ملاديتش إلى رئيس صرب البوسنة السابق رادوفان كارادزيتش، في قضاء عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة إراقة الدماء لأسباب عرقية في حرب البوسنة التي خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وشردت الملايين.

وكان ملاديتش، الذي كان ذات يوم رجلا عسكريا قويا يُعرف باسم "جزار البوسنة"، يقود القوات المسؤولة عن الفظائع التي تراوحت بين حملات "التطهير العرقي" إلى حصار سراييفو والذروة الدموية للحرب في مذبحة سريبرينيتشا عام 1995.

والآن، هو رجل مسن ضعيف، وفق الوكالة، وهو ما أخر الحكم النهائي.

وبالنسبة للصرب في البوسنة، يعد ملاديتش بطل حرب، قاتل لحماية شعبه.

أما بالنسبة للبوسنيين، ومعظمهم من المسلمين، يشير اسمه لرجل "شرير مسؤول عن معاناتهم وخسائرهم الرهيبة في زمن الحرب".

يحظى ملاديتش ، وكذلك كارادزيتش، بالتبجيل من قبل الصرب وحتى أنصار اليمين المتطرف الأجانب بسبب حملاتهم الدموية في زمن الحرب ضد البوسنة.

يُعتقد أن الأسترالي الذي قتل العشرات من المصلين المسلمين في كرايستشيرش بنيوزيلندا في عام 2019 استوحى فكره من قادة صرب البوسنة في زمن الحرب، وكذلك أندرس بريفيك، النرويجي العنصري الأبيض الذي قتل 77 شخصًا بالرصاص في النرويج في عام 2011.

وكانت محكمة البداية الأولى أصدرت حكمها في حق ملاديتش العام 2017

وأوقف الرجل عام 2011 بعد فرار استمر 16 عاما.