تأييد حكم إعدام ضابط سوداني قتل متظاهرا

أيدت محكمة اسئتناف سودانية حكما بإعدام ضابط في قوات الدعم السريع، أدين بقتل متظاهر غداة فض اعتصام عام 2019.

وكانت محكمة ابتدائية اصدرت في ايار/مايو حكما بإعدام الضابط يوسف محي الدين في قضية المتظاهر حنفي عبد الشكور، الذي قتل دهسا بسيارة عسكرية كان يقودها المدان.

وقالت محكمة الاسئتناف بأم درمان في حكمها، إنها "تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين".

وأمرت برفع أوراق الدعوى إلى المحكمة لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم.

وكان الشهود قد قالوا في إحدى جلسات المحاكمة إن المدان تعمد دهس القتيل، حيث حدث ذلك في حي الدوحة بمنطقة أم درمان.

وفي 5 أغسطس الفائت، قضت محكمة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان بإعدام 6 من عناصر قوات الدعم السريع، لقتلهم 6 طلاب أثناء تفريقهم احتجاجات سلمية نظمت في 29 يوليو 2019.

وقالت صحيفة "سودان تريبيون" إنه "يعرف عن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، ارتكابها انتهاكات إنسانية فظيعة خاصة في إقليم دارفور".