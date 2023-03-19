تاجر مخدرات يفجر نفسه بعد محاصرته من قبل الأمن العراقي

البوابه - قام أحد تجار المخدرات في العراق بتفجير نفسه عقب محاصرته من قبل قوات الأمن بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد.

ونجحت القوات الأمنية في محاصرة أحد تجار المخدرات في منطقة الأصمعي وسط محافظة البصرة وفقا لقناة السومرية العراقية المحلية.

وحاول التاجر الهروب إلا فشل في ذلك ما دفعه إلى تفجير نفسه داخل منزله حيث لم يسفر التفجير عن وقوع ضحايا في صفوف الأمن العراقي.

واستفحلت في العراق ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها لاسيما بين فئة الشباب وسط مساع يبذلها البرلمان العراقي بالتعاون مع السلطة التنفيذية للحد منها من خلال تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى إجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات.