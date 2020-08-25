تاجيل محاكمة البشير

أرجأت محكمة سودانية، الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى الأول من سبتمبر المقبل.

وجاء التأجيل استجابة لمطالب محامي الدفاع الذين قالوا خلال الجلسة إن "قاعة المحكمة كانت غير كافية لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا".

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.

وفي حالة إدانة البشير والآخرين فقد يواجهون عقوبة تصل إلى الإعدام.

وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية" بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ، وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وتسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وانقلاب البشير هو الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا عدة.

وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.

وتأتي المحاكمة في الوقت الذي تقدم فيه هذه الحكومة بموجة من الإصلاحات وأعادت إطلاق محادثات السلام مع المجموعات المتمردة.