تايوان ترصد سفن صينية.. بكين: "جيشنا في حالة تأهب"

البوابة - أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن جيش التحرير الشعبي الصيني، في حالة تأهب قصوى بشكل مستمر، داعية واشنطن إلى وقف التعامل الرسمي مع تايوان.

وهاجمت الوزارة، على لسان المتحدث باسمها، زيارة "المرور" التي تجريها زعيمة تايوان تساي إنغ-ون إلى الولايات المتحدة، مشددة على معارضتها لجميع أشكال التعامل الرسمي بين واشنطن وتايوان.

وقال: "نعارض بشدة أي شكل من أشكال اتصال الجانب الأمريكي بسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي، والذي ينتهك مبدأ "صين واحدة" والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن اللقاء بين تساي ومكارثي يعد من أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير.

من جهة أخرى، رصدت تايوان صباح اليوم الخميس، بالقرب من الجزيرة، ثلاث سفن حربية ومروحية صينية مضادة للغواصات.

وأشار بيان صادر عن وزير الدفاع التايواني، إلى أن القوات المسلحة رصدت في الساعة السادسة (22,00 ت غ) الأربعاء، طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي وثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية.

وذكرت صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية اليوم الخميس، أن حاملة الطائرات "شاندونغ" الصينية غادرت بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى، وتتواجد حاليا على بعد 370 كيلومترا شرق جنوب الجزيرة

ومرت حاملة الطائرات الصينية، عبر مضيق لوزون الذي يربط بحر الصين الجنوبي بالمحيط الهادئ، وتقف حاليا على بعد 200 ميل بحري شرق رأس إلوانبي، وهي أقصى نقطة في جنوب الجزيرة، حسب تصريحات لوزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، استقبل في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، التي التقت كذلك سياسيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.