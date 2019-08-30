تايوان "قلقه" من إلقاء القبض على ناشطين في هونغ كونغ

أعربت تايوان عن “قلقها البالغ” من التقارير التي تحدثت عن إلقاء القبض على ثلاثة من قادة الديمقراطية في هونغ كونغ.

وقال تينغ يون كونغ، المتحدث باسم المكتب الرئاسي، في بيان: “نحث سلطات بكين وهونغ كونغ على تبني الحوار بدلا من القمع والاعتقالات”.

وطالب تينغ سلطات بكين وهونغ كونغ بالوفاء بوعودهما بشأن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في هونغ كونغ.

وأضاف تينغ أن التاريخ أظهر أن سعي الشعوب إلى الديمقراطية والحرية لا يمكن قمعه عن طريق العنف. وتابع: “نحث أيضا حكومة هونغ كونغ على الالتزام بالقانون وضمان الحقوق القانونية للسكان والحريات الفردية”. (د ب أ)