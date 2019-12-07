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تبادل أسرى بين ايران والولايات المتحدة

منشور 07 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:26
ظريف برفقة العالم الايراني
ظريف برفقة العالم الايراني

أعلنت إيران، اليوم السبت، إفراجها عن العالم الأمريكي، سي وانغ، وإخلاء الولايات المتحدة سبيل العالم الإيراني، الذي اعتقلته سابقا، مسعود سليماني.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "يسرني أن الأستاذ مسعود سليماني والسيد سي وانغ سيعودان قريبا إلى عائلتيهما"

وأعرب ظريف عن "شكر كبير لكل من شارك في هذه القضية، خاصة حكومة سويسرا"، التي تمثل سفارتها في إيران مصالح الولايات المتحدة.  

ونشر ظريف تغريدية أخرى ألحقها بصورتين تظهرانه مع العالم الإيراني وهما يستقلان طائرة، وكتب: "في الطريق إلى الوطن".

واعتقلت إيران سي وانغ، الحاصل على درجة الدكتورة في التاريخ، عام 2016 للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسسية على أراضي البلاد، بينما احتجزت الولايات العالم البيولوجي، مسعود سليماني، عام 2018 بتهمة محاولة نقل مواد كيميائية بصورة مخالفة للقانون.

وسبق أن أكدت إيران مرارا استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة حول موضوع تبادل المعتقلين وسط استمرار توتر بالغ في العلاقات بين البلدين.

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