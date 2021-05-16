تبادل إطلاق نار كثيف بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال القدس

أفادت مصادر إسرائيلية، فجر الأحد، بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مكثف على قوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو يوثق لحظات تبادل إطلاق النار، فيما لم يتم تسجيل إصابات أو قتلى.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار تجاه معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة عش الغراب شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية، حسب وكالة "معا" الفلسطينية. (وكالات)