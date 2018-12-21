تبادل اتهامات بين التحالف والحوثيين حول خرق الهدنة بالحديدة

بخصوص اتفاق محافظة الحديدة نص البند الأول منه على وقف فوري لإطلاق النار في المحافظة

تبادل كل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحوثيون، الاتهامات حول خرق اتفاق الهدنة الذي أبرم في السويد قبل أيام، ودخل حيز التنفيذ في 18 من الشهر الجاري.

وذكر مصدر بالتحالف لشبكة "CNN" الأمريكية، أن الحوثيين خرقوا اتفاق الهدنة 23 مرة، الأربعاء، لافتا إلى أن "المستوى العام للخروقات أقل وهذه إشارة إيجابية، ولكن لا يزال من المبكر رسم استنتاج نهائي".



من جهتها قالت جماعة الحوثي، إن قوات التحالف خرقت اتفاق الهدنة 41 مرة بين الساعة الثانية فجر الثلاثاء والساعة السادسة من مساء الأربعاء.

واختتمت الخميس الماضي، جولة مشاورات بين طرفي النزاع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز، بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

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وبخصوص اتفاق محافظة الحديدة، نص البند الأول منه على "وقف فوري لإطلاق النار في المحافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق".