تبادل الأسرى في اليمن.. طائرة تقل أسرى سعوديين تصل إلى الرياض (فيديو)

البوابة - وصلت العاصمة الرياض، اليوم السبت، طائرة تقل أسرى سعوديين، ضمن عملية تبادل الأسرى، التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال التحالف العربي الذي تقوده المملكة: "وصل 16 أسير سعودي و3 سودانيين إلى الرياض، مقابل إطلاق سراح 250 أسير من "أنصار الله" غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء"، وفقا لقناة الإخبارية السعودية.

وأفادة القناة، بأن شقيق العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ونجله، كانا من بين المتواجدين على متن الطائرة.

من جانبه، ثمن المتحدث باسم "التحالف"، العميد الركن تركي المالكي، جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

فيديو | من وصول طائرة نقل الأسرى إلى الرياض ومن بينهم شقيق العميد طارق صالح وابنه ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/MtceEF4RpX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023

وأكد المالكي، مدى اهتمام وحرص القيادة السياسية والعسكرية في التحالف، بعملية تبادل الأسرى، لاستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.

العميد المالكي: نثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 15, 2023

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على لسان مستشارة الإعلام جيسيكا موسا، اليوم السبت، بأن عشرات الأسرى من جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، غادرت المملكة العربية السعودية، على متن طائرة متجهة إلى العاصمة صنعاء.

وقالت موسا: "أقلعت بأن أول طائرة أقلعت من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا سابقا"، وفقا شبكة "يورو نيوز".

وحسب الحكومة اليمنية، فإنه من المقرر أن تجري اليوم السبت ثلاث رحلات مقررة بين السعودية واليمن، حيث ستحمل الرحلة الثانية 16 سجينا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض، فيما ستنقل آخر الرحلات 117 سجينا من "أنصار الله" من أبها إلى العاصمة اليمنية.

وتشمل المرحلة الأولى من "اتفاق الأسرى" الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، تبادل نحو 320 أسيرا، إذ وصل ضمن هذا الإتفاق يوم أمس الجمعة، العشرات من أسرى جماعة "أنصار الله"، إلى مطار صنعاء الدولي.

ووفقا لمصادر، فإن 125 أسيرا من "أنصار الله" وصلوا إلى مطار صنعاء، قادمين من عدن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، بعد الإفراج عنهم من قبل الجيش اليمني، عقب بدء عملية تبادل الأسرى أمس الجمعة.