تبادل السجناء بين الاطراف المتحاربة في اليمن يشمل 16 ألفا

ارشيف

قال مسؤول باللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء إن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون في إطار اتفاق لتبادل سجناء جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه في غضون 40 يوما على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر كانون الأول سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وترتيب نقلهم.

وتابع أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد.