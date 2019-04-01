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تبادل للقصف بين الهند وباكستان يسفر عن قتيلين احدهما طفلة

تبادل للقصف بين الهند وباكستان يسفر عن قتيلين احدهما طفلة
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