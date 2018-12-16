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تباين إسرائيلي من اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل

تباين إسرائيلي من اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل
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