تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الاساءة لملك الاردن

برأت محكمة التمييز الكويتية، النائب السابق والمعارض، مسلم البراك، المتواجد خارج البلاد، من تهمة "الإساءة لملك الأردن عبد الله الثاني".

وتعود وقائع القضية إلى عام 2012، عندما انتقد البراك خلال مسيرة "كرامة وطن" الثانية، ملك الأردن، لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية شاركت بفض مسيرات المعارضة في الكويت آنذاك.

وفق حكم البراءة فان بقية المتهمين في القضية، وهم سالم النملان، والنائب السابق مبارك الوعلان، والناشط عباس الشعبي، ايضا تمت تبرأتهم وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت عن "استيائها من إساءة البراك لملك الأردن"، وقامت برفع قضية ضده بـ"تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

كما يواجه مسلم البراك، المقيم حاليا في تركيا، حكما بالسجن 3 سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي صدر فيها الحكم في شهر يوليو 2018، رفقة نواب سابقين ونشطاء كانوا قد شاركوا في قضية اقتحام المجلس، حيث تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن، والبراءة، والامتناع عن العقاب.

تجدر الإشارة إلى أن البراك سجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة لأمير الكويت في خطاب ألقاه في 2012 بعنوان ‭"‬كفى عبثا‭"‬.