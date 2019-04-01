تبرعات بملايين الدولارات لذوي ضحايا "هجوم المسجدين" بنيوزيلندا

ارتفع حجم التبرعات المقدمة لمصابي وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا خلال مارس/ آذار المنصرم، لنحو 9.4 ملايين دولار.

وذكرت صحف محلية نيوزيلندية إنه تم إيداع 9 ملايين و356 ألفًا و601 دولار من قبل أشخاص من 139 دولة حول العالم، حتى مساء الإثنين، كتبرعات لمصابي وذوي ضحايا مجزرة “كرايست تشيرش”.

وأوضحت الصحف أن هذا المبلغ تم التبرع به في حساب مصرفي يحمل اسم “صندوق ضحايا تشيرش” الذي فتحه “مجلس جماعات دعم الضحايا” النيوزيلندي، والذي يُعرف نفسه بأنه منظمة خيرية وطنية تقدم استجابة متواصلة لضحايا الجرائم الخطيرة والصدمات النفسية.

وتبرع بهذا المبلغ 95 ألفًا و419 شخصًا من 139 دولة مختلفة حول العالم، منذ فتح الحساب المذكور في 15 مارس.

وفي 15 مارس، استهدف هجوم دموي مسجدين في كرايست تشيرتش، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة 50 آخرين.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة في 23 مارس، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ”القتل العمد”.

الأناضول