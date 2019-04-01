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تبرعات بملايين الدولارات لذوي ضحايا "هجوم المسجدين" بنيوزيلندا

تبرعات بملايين الدولارات لذوي ضحايا "هجوم المسجدين" بنيوزيلندا
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