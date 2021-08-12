  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تبون: مجرمون اشعلو الحرائق

تبون: مجرمون اشعلو الحرائق

منشور 12 آب / أغسطس 2021 - 07:12
قال الرئيس الجزائري ان الحرائق التي تجتاح البلاد لم نشهد مثلها منذ سنوات
قال الرئيس الجزائري ان الحرائق التي تجتاح البلاد لم نشهد مثلها منذ سنوات

اكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ان ايادي آثمة تقف وراء اشعال الحرائق في البلاد ، وتوعد في كلمة متلفزة من وصفهم بالمجرمون بالعقاب ، داعيا  المواطنين للوحدة الوطنية لمواجهة الحرائق سويا 


وقال الرئيس الجزائري ان ولاية تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق
 

وقال الرئيس الجزائري ان الحرائق التي تجتاح البلاد لم نشهد مثلها منذ سنوات، وقال  سنواجه بكل الطرق كل من يحاول زرع الفتنة بين الشعب والدولة مؤكد القاء القبض على أشخاص يشتبه بافتعالهم للحرائق وقال: " سنواجه بكل الطرق كل من يحاول زرع الفتنة بين الشعب والدولة"

ولفت تبون الى ان "البعض يحاول استغلال الحرائق لتسميم العلاقة بين الشعب والدولة" وكشف عن ان طائرتين من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غدا من إسبانيا مبررا بان مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية

 


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...