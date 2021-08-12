تبون: مجرمون اشعلو الحرائق

اكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ان ايادي آثمة تقف وراء اشعال الحرائق في البلاد ، وتوعد في كلمة متلفزة من وصفهم بالمجرمون بالعقاب ، داعيا المواطنين للوحدة الوطنية لمواجهة الحرائق سويا



وقال الرئيس الجزائري ان ولاية تيزي وزو هي أكثر المناطق تضررا جراء الحرائق



الرئيس الجزائري: الحرائق الحالية لم نشهد مثلها منذ سنوات #العربية pic.twitter.com/032IdqepJh — العربية (@AlArabiya) August 12, 2021

وقال الرئيس الجزائري ان الحرائق التي تجتاح البلاد لم نشهد مثلها منذ سنوات، وقال سنواجه بكل الطرق كل من يحاول زرع الفتنة بين الشعب والدولة مؤكد القاء القبض على أشخاص يشتبه بافتعالهم للحرائق وقال: " سنواجه بكل الطرق كل من يحاول زرع الفتنة بين الشعب والدولة"

ولفت تبون الى ان "البعض يحاول استغلال الحرائق لتسميم العلاقة بين الشعب والدولة" وكشف عن ان طائرتين من فرنسا وصلتا لإطفاء الحرائق ومثلهما تصلان غدا من إسبانيا مبررا بان مناطق الحرائق تجعل من الصعب مواجهتها بالطرق التقليدية