تبون يرعى "لقاء تاريخيا" بين عباس وهنية في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية ان الرئيس عبدالمجيد تبون استضاف الثلاثاء "لقاء تاريخيا" جمع خلاله كلا من الخصمين اللدودين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس الثلاثاء، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في العاصمة الجزائرية، برعاية الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، إن تبون "جمع في لقاء تاريخي على هامش احتفالات ستينية الاستقلال بالجزائر، بين الإخوة الفلسطينيين (عباس وهنية) بعد سنوات طويلة، لم يجتمعا فيها حول طاولة واحدة".

وسبق أن استضافت الجزائر مطلع العام لقاءات منفصلة مع وفود الفصائل الفلسطينية لبحث دفع جهود المصالحة الوطنية.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007، فيما فشلت عدة اتفاقيات وتفاهمات، أغلبها برعاية مصرية، في وضع حد للانقسام.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ قال عبر حسابه على “تويتر” الاثنين، بأن “عباس سيشارك في احتفالات الشعب الجزائري في ذكرى استقلال دولة الجزائر الشقيقة”.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها برئاسة هنية وصل مساء أمس الأحد إلى العاصمة الجزائرية بدعوة رسمية من تبون للمشاركة في الاحتفالات الجمهورية الجزائرية.

ويحتفل الجزائريون اليوم، الخامس من تموز/ يوليو بالذكرى الستين لانتصار الثورة وإعلان استقلال الجزائر الذي جرى في عام 1962.

وخاض الجزائريون حربا تحريرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي جثم على بلادهم طيلة مئة وثلاثين عاما، وقد قدم الجزائريون أكثر من مليون ونصف المليون شهيد في سبيل نيل حريتهم واستقلالهم.