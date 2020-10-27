تبون يطمئن الجزائريين بعد نقله الى مشفى عسكري

دخل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إلى أحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش في العاصمة الجزائرية.

وجاء في بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء الجزائري (الوزير الأول)، دخول رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في العاصمة الجزائرية.

وبحسب البيان الذي نشرته الإذاعة الجزائرية، فقد أكد الوزير الأول أن حالة الرئيس الجزائري مستقرة “ولا تستدعي أي قلق”.

وجاء في نص البيان: “بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة – بالجزائر العاصمة”.

وأشار المصدر إلى أن حالة الرئيس الجزائري الصحية “مستقرة ولا تستدعي أي قلق، بل إن السيد رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه”.

وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أعلنت يوم السبت الماضي، عن مباشرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لإجراءات الحجر الصحي الطوعي لمدة 5 أيام، وذلك على خليفة ظهور أعراض فيروس كورونا لدى عدد من كبار موظفي رئاسة الجمهورية والحكومة.