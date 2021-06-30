تبون يكلف وزير المالية بتشكيل حكومة للجزائر

كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

مشاورات سياسية لاختيار رئيس الحكومة

جاءت خطوة تبون بعد أسبوع من إطلاقه مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وجاء في البيان "عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".



صعوبات اقتصادية



وتواجه الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ضغوطا مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي للمالية العامة، وهو ما تسبب في عجز تجاري متنام.

وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد-19، مما أجبر الحكومة على تأجيل العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات مختلفة. ولم تنجح الدولة، البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، حتى الآن في تنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز برغم مساعي تطوير القطاعات الأخرى.

وقال الرئيس تبون، الذي انتخب في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مرارا إنه سينفذ إصلاحات سياسية واقتصادية، بعد الاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيل النخبة الحاكمة والتي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2009.