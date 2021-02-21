تبون يوقع مرسوم حل البرلمان توطئة للانتخابات المبكرة

قال التلفزيون الرسمي ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع الأحد، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

وكان تبون قال الخميس إنه قرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".

كما أعلن في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا عن "إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل وزارات فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن".

ورحبت قوى سياسية جزائرية بقرار تبون حل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين.

ووصف حزب "جيل جديد" الخطوة بالمهمة نحو تعزيز الثقة، فيما اعتبرت تشكيلات سياسية أن قرارات الرئيس الأخيرة "غير كافية".

وبحسب الدستور، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

