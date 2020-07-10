تجاوز الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا 500 ألف

مع تجاوز حالات العدوى في القارة النصف مليون إصابة مؤكدة، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الخميس أنه ينبغي للدول الأفريقية زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات.

وذكر جون نكينغاسونغ رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن حالات الإصابة الجديدة زادت بنسبة 24 بالمئة في القارة في الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، سجلت أفريقيا 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة حتى الخميس وفقا لبيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف نكينغاسونغ في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من أديس أبابا ”الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة“.

وصرح أنه يجب على الدول الأفريقية، التي لا توجد بيانات موثوقة في الكثير منها، أن تتبنى نهجا يتسم بالجرأة لتشجيع الناس على استخدام الكمامات وزيادة الفحوص وتعقب الحالات.

وتابع ”هذا سينقذ أرواحا وينقذ الاقتصاد“.

وقال نكينغاسونغ إن خمس دول أفريقية سجلت 71 بالمئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا والجزائر.