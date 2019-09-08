تجدد أعمال العنف ضد الأجانب في جوهانسبرغ وقتيل على الاقل

اثارت أعمال العنف ضد الاجانب في الايام الاخيرة غضبا في مختلف أنحاء افريقيا. واستهدفت تظاهرات في عدد من الدول، مثل نيجيريا، المصالح الجنوب الافريقية ردا على ذلك.

قتل شخص على الاقل واصيب خمسة الاحد في وسط مدينة جوهانسبرغ، جراء تجدد اعمال العنف ضد الاجانب، وفق ما افادت الشرطة المحلية.

وشهدت جنوب افريقيا بداية الاسبوع موجة من اعمال العنف التي طاولت الاجانب، وخصوصا في جوهانسبرغ، واسفرت عن مقتل عشرة أشخاص على الاقل، إضافة الى اعتقال اكثر من 400 شخص، بحسب آخر حصيلة للسلطات.

والاحد، تجمع حشد ضم مئات الاشخاص في حي مهمش في وسط العاصمة الاقتصادية للبلاد وهاجم متاجر مطالبا برحيل الاجانب، وفق الصحافة المحلية.

وسارعت الشرطة الى تفريق الحشد باطلاق رصاص مطاطي وقنابل تشل الحركة.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة لفرانس برس "نؤكد أن شخصا قتل" خلال اعمال العنف بعد الظهر، مضيفا "نجهل سبب مقتله ومن يقف وراءه".

واكد متحدث باسم الشرطة الوطنية هو الكابتن كاي ماخوبيلي سقوط القتيل، موضحا لقناة تلفزيونية محلية أن خمسة آخرين اصيبوا بجروح فيما تم اعتقال ستة عشر شخصا.

وقالت الشرطة مساء الاحد عبر تويتر إن الوضع "تحت سيطرة" وهي تواصل "مراقبة الحي لتجنب أي حادث جديد".

واثارت أعمال العنف ضد الاجانب في الايام الاخيرة غضبا في مختلف أنحاء افريقيا. واستهدفت تظاهرات في عدد من الدول، مثل نيجيريا، المصالح الجنوب الافريقية ردا على ذلك.

