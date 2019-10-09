تجدد المعارك بين قوات حفتر و”الوفاق” جنوبي طرابلس

تدور المعارك الحالية في الساعدية والتوغار التابعتين لمنطقة العزيزية، والتي أعلنت قوات حكومة الوفاق استعادتها السيطرة عليها مطلع الاسبوع.

تجددت الاشتباكات المسلحة الأربعاء، بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق بمنطقة العزيزية جنوبي طرابلس، حسب مصدر عسكري.

وقال المصدر التابع لقوات الوفاق مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “الاشتباكات الآن تدور بمحور الساعدية والتوغار التابعة لمنطقة العزيزية”.

وأضاف المصدر أن “الاشتباكات بدأت بعدما شنت قوات حفتر هجوما على تمركزات لقوات الوفاق والتي لاتزال حتى هذه اللحظة تحافظ على تمركزاتها”.

والإثنين، أعلنت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، سيطرتها الكاملة على منطقة العزيزية.

وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للوفاق، فإنها “أحكمت السيطرة الكاملة على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة بعد أن فر العدو”، في إشارة إلى قوات حفتر.

وأشارت قوات الوفاق إلى أنها “غنمت 4 آليات مسلحة بذخائرها، من بينها مدرعة إماراتية، كما أسرت 9 من التابعين لفلول حفتر الهاربة”.

وبينما تتهم حكومة “الوفاق” الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، فيما تسعى المنظمة الدولية حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

