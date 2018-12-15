تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يوما

جددت محكمة مصرية السبت، حبس علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها السياسي المصري، حسام خلف 45 يوما.

ويقبع الزوجان في الحبس الاحتياطي منذ عام ونصف على ذمة تهم ينفونها بينها “الانضمام إلى جماعة الإخوان، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية”.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس علا القرضاوي وزوجها 45 يوما على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة لهم.

وألقت قوات الأمن القبض على خلف وزوجته في 30 يونيو/حزيران 2017، من مسكنهما في الساحل الشمالي (أقصى شمالي مصر)؛ حيث كانا يقضيان إجازة عيد الفطر المبارك آنذاك.

وفي 3 يوليو/تموز 2017، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس ابنة القرضاوي، وزوجها لمواصلة التحقيقات معهما، تلاها أكثر من تجديد بالحبس ما بين 15 و45 يوما.

وأطاح الجيش المصري بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان يوم 3 يوليو/تموز 2013، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، اعتبرت الحكومة المصرية الإخوان جماعة “إرهابية”، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي.