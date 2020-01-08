تحطم طائرة ركاب اوكرانية تقل 180 شخصا في إيران

الطائرة سقطت في منطقة برند القريبة من مطار الخميني جنوب غربي طهران بعد وقت قصير من اقلاعها.

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية على تويتر الأربعاء إن طائرة بوينج 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تحطمت بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصا.

أكد علي كاشاني، مدير العلاقات العامة بشركة مدينة مطار الامام الخميني الدولي، بأن "الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ وسقطت بعد إقلاعها من مطار الامام متجهة إلى العاصمة كييف".

وأشار الى أن الطائرة سقطت في منطقة "برند" القريبة من المطار، جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خللا فينا وراء سقوطها.

من جهته أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن "الطائرة الاوكرانية تقل 170 راكبا، وأنها من طراز بوينغ 737، وسقطت بعد دقائق من اقلاعها من مطار الخمييني".

بدوره أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الطائرة كانت تقل على متنها 180 راكبًا، وأن سقوطها يرجع لأسباب فنية.

