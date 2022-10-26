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تجنيد 50 ألف مدني لقتال الجهاديين في بوركينا فاسو

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:17
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

شرعت بوركينا فاسو التي تشهد تمردا جهاديا داميا منذ عام 2015  بحملة تجنيد 50 ألف متطوع لمساعدة الجيش في القتال ضد الجهاديين.

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وشهدت بوركينا فاسو منذ بداية العام وهي الدولة الأفريقية الأفقر في دول العالم انقلابين عسكريين حيث يسيطر الجهاديون على نحو 40 بالمئة من أراضي بوركينا فاسو.

وأكد الكولونيل بوكاري زونغرانا وزيرا اللإدارة الإقليمية "تم البدء في تجنيد 35 ألف متطوع للدفاع عن الوطن” من مناطق مختلفة، مشيرا الى أن مهمتهم “ستكون حماية السكان ومناطقهم الى جانب القوات الامنية" حيث سيتم تجنيد المزيد من المدنيين للمساعدة في صد هجمات الجماعات المسلحة.

فيما كشفت السلطات في بوركينا فاسو بشكل منفصل يوم الاثنين عن تشكيل قوة من 15 ألف متطوع آخرين إذ يمكن نشرهم في جميع أنحاء التراب الوطني حيث سيتلقى المجندون تدريبا لمدة أسبوعين قبل تسليمهم الأسلحة والعتاد.
 

كلمات دالة:بوركينا فاسو

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