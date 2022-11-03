تحالف نتنياهو يفوز بـ 64 مقعدا في الكنيست الاسرائيلي

اعلنت لجنة الانتخابات الاسرائيلية النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي بـ فوز رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وحلفائه بالأغلبية مريحه وهو ما يعطيه الاولوية لتشكيل حكومة ستثير حفيظة الاوربيين والاميركيين بسبب تطرف الحلفاء المناصرين له

لابيد يقر بالهزيمة

وحصل الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو 73 عاما على 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغة 120، فيما حصل تكتل الوسط، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد، على 51 مقعدا، وفور اعلان النتائج اعلن لابيد إنه سيعطي اوامره بالتحضير لتسليم السلطة إلى رئيس الوزراء الجديد.

وقال لابيد انه قدم التهاني لنتنياهو “أتمنى التوفيق لنتنياهو والنجاح لشعب ودولة إسرائيل”.

حلفاء نتنياهو الاكثر تشددا

يعتبر زعيما الحزب، إيتامار بن غفير وبيزاليل سموتريتش، من اشرس المعادين للعرب ويدعوان الى ترحيل المواطنين أو السياسيين العرب "غير المخلصين"، وقد أدين بن غفير نفسه بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية.

ويعتبر بن غفير من أتباع الحاخام المتطرف العنصري مائير كاهانا، الذي صُنف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

مواقف نتنياهو الفائز في الانتخابات الاسرائيلية