تحالف واشنطن الدولي ينفذ عمليات إنزال مشبوهة شرقي سوريا

نفذت قوّة خاصة تابعة لما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، عمليات إنزال جوي في ريف دير الزور شمال شرقي سوريا.

وذكر موقع "دير الزور 24"، أن الإنزال تم في منطقة فليطح في ريف دير الزور الشمالي، وأن العملية نفذت باستخدام مروحيتين من نوع أباتشي وأن العناصر المشاركين في العملية استولوا على 7 صناديق كبيرة لا يعرف ما بداخلها.

ولفت الموقع إلى عملية إنزال مماثلة قبل أيام في منطقة الدشيشة القريبة من ريف دير الزور، استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا لتنظيم "داعش" في المنطقة.

جدير بالذكر أن التحالف الدولي نفذ عدّة عمليات إنزال مؤخرا في البادية السورية الممتدة من منطقة الدشيشة في ريف الحسكة وحتى حقل التنك في دير الزور.

ونفذ التحالف الدولي في الأشهر القليلة الماضية، عمليات إنزال في مناطق وقرى من محافظة دير الزور، نقل خلالها إرهابيين من تنظيم "داعش" في المنطقة إلى مواقع آمنة، وفق ما ذكرته مصادر سورية.

واتهمت دمشق مرارا التحالف الدولي بنقل مسلحي التنظيم إلى أماكن آمنة، من أجل حمايتهم من نيران القوات الحكومية السورية، فيما تنفي قيادة التحالف تقارير إعلامية بهذا الشأن.

دير الزور 24