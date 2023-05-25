"تحت المراقبة القضائية": الإفراج عن المعارض الجزائري كريم طابو

قالت وسائل اعلام انه تم الافراج الخميس، عن القيادي البارز في الحراك الجزائري كريم طابو مع وضعه تحت مراقبة قضائية، وذلك بعد يومين من اعتقاله من منزله في العاصمة على يد قوات الامن.

وبحسب موقع "طارق نيوز"، فقد استمع قاضي تحقيق في محكمة كوليا غرب الجزائر العاصمة الى طابو قبل ان يقرر الافراج عنه ووضعه تحت مراقبة قضائية.

وكان جعفر، شقيق كريم طابو كتب في منشور على فيسبوك نقلا عن المحامي توفيق بلعلي ان اشخاصا في زي مدني لا يعرف الجهاز الذي يتبعون له قاموا باعتقال شقيقه من منزله في مدينة دالي ابراهيم في الجزائر العاصمة مساء الثلاثاء.

ولاحقا ذكر جعفر انه لم يتم تحديد التهم المنسوبة الى كريم، كما لم يتحدد موعد لعرضه على النيابة.

ويعد كريم طابو (48 عاما) احد ابرز قادة الحراك الشعبي الذي نظم تظاهرات كبيرة استمرت من شباط/فبراير 2019 وحتى اوائل العام التالي 2020.

وعمل طابو على تاسيس حزب تحت مسمى "الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي"، لكنه لم يحصل على ترخيص من السلطات.

وسبق ان امضى عاما في السجن بعد ان ادين بتهمة "تقويض الامن القومي" عام 2020.

🔴تلقيت الان اتصال من المعارض السياسي كريم طابو ليعلمني علي انه قدم امام وكيل الجمهورية لمحكمة القليعة صباح اليوم الذي احاله علي التحقيق ووضعه تحت الرقابة القضائية بحيث وجهت له اربع اتهامات علي خلفية الحصة التي اجراها مع السيد منصف المرزوقي علي قناة المغاربية

✍️ ا/ توفيق بلعلا pic.twitter.com/YHoLrA61w0 — المحامي كمال رشيد لوح kamell louh🇩🇿 (@Kiym8FbY0ga8Xdb) May 25, 2023

وجاء الحكم بعد ان انتقد تدخل الجيش في الشؤون السياسية للبلاد عبر فيديو نشره في حساب الحزب على فيسبوك.

وكان الحراك قد لعب دورا في انهاء حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة الذي كان ينوي الترشح لولاية خامسة في العام الذي انطلقت فيه التظاهرات.

وتدريحيا، تلاشى الحراك واختفت تظاهراته التي كان ينظمها احتجاجا على سياسات تبون، وذلك في خضم حملة قمع قادتها السلطات وشملت الاعتقالات، والترهيب، والمضايقات القانونية، وحظر التجمعا، فضلا عن الملاحقات القضائية للحراكيين بتهم من بينها تقويض أمن الدولة

ولا يزال عشرات من ناشطي الحراك والمدافعين عن الحريات يقبعون في سجون الجزائر، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.