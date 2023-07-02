تحديد موعد أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة

أعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة في الجمهورية الإيرانية أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال بعد 45 يوما

وأشارت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة إلى إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة.

موضحة عقب إفتتاح القنصلية أنه لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك.

فيما أعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل.

منوها إلى أنه وفي الأسبوع الماضي تم اجراء مباحثات خلال زيارة مصر مع مسؤولين حكوميين وخاصين في مجال السياحة المصرية.

لافتا إلى أن مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريباً.