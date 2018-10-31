تحديد موقع جسم الطائرة الإندونيسية المنكوبة

مسؤول إندونيسي: "نعتقد بشدة أننا عثرنا على جزء من جسم الطائرة جيه.تي610"

قال قائد الجيش الإندونيسي لقناة تلفزيونية، الأربعاء، إنه يعتقد أن فريق البحث والإنقاذ عثر على جزء من جسم الطائرة التابعة لشركة ليون إير، التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصا.

وقال هادي تجاهجانتو لتلفزيون وان: "نعتقد بشدة أننا عثرنا على جزء من جسم الطائرة جيه.تي610".

وقال هاريو ساتميكو، نائب رئيس هيئة سلامة النقل، لرويترز: "مساء أمس، رصد الفريق صوت إشارة في موقع على عمق 35 مترا".

والاثنين الماضي، ذكرت إدارة الطيران المدني في إندونيسيا في بيان لها، أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار، وفقد الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها، وتأكدت فرق البحث من تحطمها في البحر.

وكانت رحلة الطائرة "جي تي 610" متجهة في رحلة داخلية من العاصمة جاكرتا، إلى مدينة "بانغكال بينانغ" الواقعة في جزيرة سومطرة (شمالا)، وعلى متنها 188 شخصا، حسب ما أعلنته وزارة النقل الإندونيسية.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، الذي يتتبع حركة الطائرات المدنية والتجارية حول العالم، فإن الطائرة المنكوبة هي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"، وتعد طائرة حديثة نسبيا.

ونشرت أجهزة إرشاد لاسلكية تحت الماء لتتبع مسجلات الصندوق الأسود، واكتشاف سبب تحطم الطائرة لا سيما بعد دقائق من إقلاعها.

وإندونيسيا واحدة من أسرع أسواق الطيران نموا في العالم، لكن سجل السلامة فيها غير مستقر. وفي ظل الاحتمال شبه المؤكد بأن جميع من كانوا على متن الطائرة لاقوا حتفهم، فإن هذا التحطم بصدد أن يصبح ثاني أسوأ كارثة جوية في البلاد.