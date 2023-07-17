تحذيرات من توهج شمسي قوي

حذر علماء روس من نشاط قوي للتوهج الشمسي اليوم الاثنين بعد أن رصدوا ثلاث توهجات على الشمس أمس الأحد.

وقال معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية في موسكو، ان التوهج الشمسي القوي قد يتداخل مع الاتصالات ذات الموجات القصيرة ومن الممكن حدوث توهجات من الفئة إكس (أضخم التوهجات) بما في ذلك توهجات بروتون وبالتالي من المتوقع أن تؤدي إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة.

ووفق العلماء فان التوهجات من الفئة إكس هي أكبر الانفجارات في الأنظمة الشمسية ويمكن أن تتسبب في حدوث عواصف إشعاعية طويلة الأمد. وتوهجات البروتون هي عاصفة من جزيئات الطاقة الشمسية تتكون أساسا من البروتون وفق تقرير العلماء الروس

وفي عام 2022 تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية ناجمة عن موجة كبيرة من الإشعاع من الشمس في إتلاف 40 قمرا صناعيا لشركة سبيس إكس والتي كانت قد أطلقت قبل وقت قصير

ورصد الاحد ثلاث توهجات شمسية استمرت احداها لمدة 14 دقيقة وصاحبها عطل في اتصالات الراديو وفق معهد فيدوروف

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ان التوهجات الشمسية تحدث عندما تتشابك خطوط المجال المغناطيسي داخل وحول الشمس. ويمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض مع احتمال إتلاف الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات