  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. تحذير ألماني: احتمال اندلاع أعمال شغب وعنف مشابهة لفرنسا

تحذير ألماني: احتمال اندلاع أعمال شغب وعنف مشابهة لفرنسا

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 08:37
احتجاجات في فرنسا
احتجاجات في فرنسا

تحذر السلطات الأمنية الألمانية من وقوع أعمال شغب وعنف مشابهة لتلك التي شهدتها فرنسا.

ووفقًا لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، نقلًا عن رئيس نقابة الشرطة الألمانية يوخن كوبلكي، فإنه من الممكن حدوث أعمال شغب في بعض المناطق نتيجة للمعارضة المتزايدة لسياسات الدولة.

وقال كوبلكي، إنه يصعب على المواطنين التكيف مع التغيرات في سوق العمل والتحول الرقمي، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب التظاهرات العفوية.

وتؤكد رئيسة الجمعية الاجتماعية الألمانية ميكايلا إنغلماي هذه الآراء، حيث يشعر العديد من المواطنين بعدم حمايتهم الاجتماعية.

وتوضح المسؤولة أن الارتفاع الحاد في الأسعار يؤدي إلى أن الكثير من الناس يحصلون فقط على الضروريات الأساسية.
 

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن