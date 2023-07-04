تحذير ألماني: احتمال اندلاع أعمال شغب وعنف مشابهة لفرنسا

تحذر السلطات الأمنية الألمانية من وقوع أعمال شغب وعنف مشابهة لتلك التي شهدتها فرنسا.

ووفقًا لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، نقلًا عن رئيس نقابة الشرطة الألمانية يوخن كوبلكي، فإنه من الممكن حدوث أعمال شغب في بعض المناطق نتيجة للمعارضة المتزايدة لسياسات الدولة.

وقال كوبلكي، إنه يصعب على المواطنين التكيف مع التغيرات في سوق العمل والتحول الرقمي، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب التظاهرات العفوية.

وتؤكد رئيسة الجمعية الاجتماعية الألمانية ميكايلا إنغلماي هذه الآراء، حيث يشعر العديد من المواطنين بعدم حمايتهم الاجتماعية.

وتوضح المسؤولة أن الارتفاع الحاد في الأسعار يؤدي إلى أن الكثير من الناس يحصلون فقط على الضروريات الأساسية.

