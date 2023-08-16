تحذير روسي: الولايات المتحدة تستعد لوباء جديد

أعلن الفريق إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن الولايات المتحدة قد بدأت استعدادات لمواجهة وباء جديد عبر البحث عن تحورات فيروسية.

وأوضح كيريلوف خلال إحاطة إعلامية قائلاً: "من ضمن أولويات هذه الإدارة هو تنسيق استعدادات للتعامل مع الأوبئة وسياستها التي أُنشئت تهدف إلى تطوير لقاحات وعلاجات لمكافحة الفيروسات وتطويرها وتعديلها وراثياً، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات متقدمة في مجال الإنتاج الحيوي. وبالتالي، بدأت الولايات المتحدة، بشكل مماثل لما حدث في عام 2019، في التحضير لمواجهة وباء جديد من خلال استكشاف تحورات الفيروسات".

الأسلحة البيولوجية

وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على القيام بمجموعة شاملة من الأنشطة العسكرية الميدانية مع الكائنات المسببة للأمراض الخطيرة، والتي تشكل أساساً للأسلحة البيولوجية.

وفي تصريحات سابقة، قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الجمعة، أن بيانات جمعتها وزارة الدفاع الروسية تؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير أسلحة بيولوجية داخل أراضي أوكرانيا.

إنفلونزا الطيور

وأشار كيريلوف إلى أن رغم تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003 وحالة واحدة من انتقال العدوى للبشر، إلا أنه لم يحدث انتشار لأمراض تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في البلاد، مثل حمى القلاعية وحمى الخنازير الأفريقية.

وأضاف: "في الوقت نفسه، يقوم الجيش الأمريكي بدراسة هذه الأمراض ذات التأثير الاقتصادي الكبير خارج حدود بلاده، في مختبرات بيولوجية متواجدة على طول الحدود مع منافسيه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير مكونات لأسلحة بيولوجية خارج حدودها، بما في ذلك داخل أراضي أوكرانيا".