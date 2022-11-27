تحذير من الأمن الأردني بخصوص الشعوذة الإلكترونية 

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردنية الاحد، من انتشار تطبيقات وصفحات ومواقع يدّعي مستخدموها القدرة على العلاج الروحاني والنفسي، في اطار ما يعرف بـ الشعوذة الالكترونية .

وقالت الوحدة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك ان القائمين على هذه المواقع والتطبيقات الالكترونية يستغلون "حاجات ضحاياهم، الذين يقعون عرضة للاحتيال".

واضافت ان من يقوم على تلك المنصات "يدعي بأنه معالج روحاني قادر على حل المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وحتى على التنبؤ بالمستقبل، كما يوهم الضحايا بوجود عمل أو سحر سبب الضرر لهم".

وتابعت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ان المعالج الروحاني المزعوم يدعي قدرات دينية لحل هذا السحر، لكنه يشترط لاجل ذلك "شراء بعض المواد مثل البخور، وتحويل مبالغ مالية قد تكون كبيرة".

ولفتت الوحدة الى انه يستغل ضعف ضحيته "وقد يطلب صوراً خاصة، ويقوم لاحقاً بإبتزاز ضحاياه عن طريق التهديد بنشرها، ويطلب مبالغ مالية مقابل عدم قيامه بذلك".

واشارت الى انها لاحظت في الآونة الأخيرة في قضايا الشعوذة الإلكترونية الواردة اليها أن "المحتالين يطلبون من ضحاياهم تحميل تطبيقات على هواتفهم الشخصية".

وقالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ان الفحص الفني بين ان التطبيق الذي يطلب المحتالون تحميله "معد للاختراق ويقوم بإرسال صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالضحية ليقوم بابتزازها والحصول على أموال إضافية".

ودعت الى "عدم التعامل مع مثل هذه التطبيقات والمواقع، والتي وقع العديد عرضة للاحتيال منها".

واكدت الوحدة على ضرورة الإبلاغ عن تلك التطبيقات، حتى يتسنى "ملاحقة القائمين عليها وتتبعها ومنعها في حال كانت من خارج البلاد".