تحذير من الحكومة المصرية لمواطنيها في السعودية

وجهت وزارة الهجرة المصرية المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، من عقوبات حال عملهم لحسابهم الخاص.

وبينت وزارة الهجرة أن عقوبة الوافد المصري في المملكة العربية السعودية حال عمله لحسابه الخاص غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف ريال سعودي، والحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، اضافة إلى الترحيل من البلاد.

وفيما يتعلق بالمنشأة التي تقوم بتشغيل وافدين مخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص، أو لدى الغير، أو تستخدم عمالة غيرها، لها عدة تقوبات أيضا تكمن في غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف ريال سعودي اضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل لـ 5 سنوات، فضلا عن سجن المدير المسؤول أيضًا مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافدًا.

وأطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والملحق العمالي السعودي بالقاهرة فيصل العتيبي حملة توعية موسعة باسم اعرف حقك واطمن.

وتستهدف الحملة المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا لقانون العمل السعودي.