تحذير من انقطاع وشيك للاتصالات والإنترنت في لبنان

دق وزير الاتصالات اللبناني الاحدـ ناقوس خطر محذرا من انقطاع الاتصالات والإنترنت في البلاده بسبب الأزمة المالية وشح الوقود.

وقال الوزير جوني القرم في بيان ان "عدم توفر المال والوقود اللازم لتشغيل قطاع الاتصالات"، مشيرا إلى "توقف بعض محطات الاتصال في البلاد بسبب نفاد وقود المازوت (المخصص لتوليد الطاقة)".

وقال: "نحذر من خطر انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية".

ودعا القرم إلى توفير الأموال اللازمة لهيئة "أوجيرو" (حكومية) التي تدير قطاع الاتصالات في البلاد.

ولاحقا نشر مدير عام "أوجيرو" عماد كريديه تغريدة قال فيها أنه "عطفا على مناشدة وزير الاتصالات.. تبلغت من مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير بأن الرئيس (ميشال) عون وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة اوجيرو وان القانون سيصدر غدا الاثنين".

عطفا على مناشدة معالي وزير الاتصالات @JohnnyCorm تبلغت من الاستاذ انطوان شقير مدير عام رئاسة الجمهورية بان فخامة الرئيس وقع قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة اوجيرو و ان القانون سيصدر غدا الاثنين @LBpresidency @MOT_LB @OgeroTelecom — Imad Kreidieh (@ikreidieh) December 19, 2021

وتتبع هيئة "أوجيرو" لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع باستقلالية إدارية، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات بما في ذلك الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت.

ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ونقصا في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء.