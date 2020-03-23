تحذير من تفشي كورونا في مصر والسيسي يتعهد في مواجهته

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يتابع عن كثب وعلى مدار الساعة إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس المصري خلال كلمة قصيرة على صفحته على موقع "فيسبوك"، الاثنين: "كما وعدتكم بالأمس نحن مستمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري".

وتابع: "أهيب بالجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، وأدعو الله عز وجل أن يوفقنا فيما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر".

حظر تجوال

طالب وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، بضرورة فرض حظر التجوال في مصر بسبب عدم التزام المواطنين بالمكوث في المنزل لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "يجب على الشعب المصري أن يفهم أننا نواجه خطرا حقيقا، وإلا سنصبح مثل الصين وإيطاليا وإحنا مش عاوزين نبقي كدة".

وناشد وهدان المستثمرين ورجال الأعمال وقف التجمعات الموجودة في المصانع الخاصة بهم، قائلا: "مش هنموت لو مشتغلناش، لازم حظر تجوال عشان الشعب مش عاوز يفهم".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.

البرلمان

أعلن الأمين العام لمجلس النواب المصري محمود فوزي أن رئيس المجلس علي عبد العال قرر تعليق موعد انعقاد جلسات المجلس بسبب فيروس كورونا.

وأشار إلى أن موعد الجلسات العامة القادمة ستكون في 12 أبريل 2020 بدلا من 29 مارس من الشهر الجاري.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة.

ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدي إلى انتشار العدوى ومنع أي اختلاط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلفة.