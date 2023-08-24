تحذير من حمص اسرائيلي في الاسواق الفلسطينية ملوث ببكتيريا قاتلة لأجنة البشر

امرت السلطات الفلسطينية الخميس، بسحب حمص اسرائيلي من الاسواق بعد اكتشاف تلوثه ببكتيريا تتسبب في قتل الاجنة البشرية، واصدرت تحذيرا للمواطنين من مغبة تناوله.

وقال ابراهيم القاضي، المسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ان تعليمات عاجلة صدرت لطواقم ومراقبي الوزارة لسحب المنتج الذي يحمل اسم "حمص سلطات العثماني" الذي تصنعه شركة اسرائيلية من الاسواق، بعد اكتشاف احتوائه على "بكتيريا خطرة".

وإضاف القاضي وهو مدير عام دائرة حماية المستهلك في الوزارة، انه سيصار الى اتخاذ إجراءات وصفها بانها ستكون صارة بحق صاحب المنتج لعدم التزامه بتعليمات القانون الفلسطيني المتعلقة بالمواد الغذائية.

واوضحت دائرة حماية المستهلك انه تبين احتواء "حمص سلطات العثماني" على البكتيريا المسببة لعَدوى اللِّيسْتَرِيَّة (Listeria monocytogenes).

وقال القاضي ان شركة "سلطات العثماني" نشرت تحذيرا حول المنتج على موقع ووزارة الصحة الاسرائيلية بعد اكتشاف التلوث، وقدمت اعتذارها للمجتمع الاسرائيلي، لكنها تجاهلت وزارة الاقتصاد الفلسطينة حيث لم ترسل اليها اي تحذير او تنبيه بهذا الخصوص.

وتنطوي عَدوى اللِّيسْتَرِيَّة التي هي مرض بكتيري منقول بالغذاء على مخاطر قاتلة بالنسبة للاجنة البشرية، حيث يمكن ان يؤدي الى الإجهاض التلقائي او ولادة جنين ميت.

كما يمكن ان تكون سببا في الولادة المبكرة ونقل عدوى قاتلة محتملة بعد الولادة.

اما بالنسبة للام الحامل، فان الاثار تقتصر على اعراض طفيفة، كما في حالة غالبية البالغين، باسثناء كبار السن ومن يعانون من امراض نقص المناعة.