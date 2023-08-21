تحذير: مواقع الذكاء الاصطناعي في خدمة افلام اباحية مفبركة

حذر الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي عبيدة ابو قويدر عن دخول بعض مواقع مختصة في الذكاء الاصطناعي في عملية فبركة افلام جنسية واباحية مستخدمة اي صورة للشخص المراد توريطه.

وقال في فيديو نشره على صفحتة على الفيس بوك انه ومع بداية الذكاء الاصطناعي التوليدي تابعت موضوع الصور وتخوفت من دخولة الى اعمال لا اخلاقية الا ان قرأت مقالا تتحدث عن التخوف من توليد صور اباحية عن طريق الذكاء الاصطناعي

ووفق ابو قويدر فقد ظل الموضوع منطقي ومقبول بالصور التي تظهر الا ان اكتشفت موقعا يتمكن من استخدام الصور بدقة عالية وبكافة التفاصيل العالية بتحديد الجسم والشكل والطول والعمر والعرق وحتى تفاصيل الاعضاء وكل ما يخطر على البال

ووفق الخبير ابو قويدر فانه وبعد ان تسجل في الموقع بشكل مجاني هناك ميزة undress يعطيك 10 صور مجانية لترفع صورة اي شخص يتم تطبيق عليه جسم عاري وبدقة كبيرة

وحذر عبيدة ابو قويدر من رفع الصور الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لانها ستكون عرضة لفبركة الافلام عليها.

