تحرش جنسي بمعتقلة سعودية

النفجان "احتجزت في العزل الانفرادي في سجن ذهبان

قال نشطاء سعوديون الخميس إن الناشطة إيمان النفجان المعتقلة منذ عدة أشهر تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي والضرب على مناطق حساسة من جسدها.

وذكر حساب "سعوديات معتقلات" الذي تشرف عليه الصحافية السعودية ريم سليمان، وهي معتقلة سابقة أيضا، أن النفجان "احتجزت في العزل الانفرادي في سجن ذهبان في جدة منذ أيار/ مايو ولغاية آب/ أغسطس من دون السماح لها بالاتصال أو رؤية أي شخص".

وأضاف حساب "سعوديات معتقلات" في عدة تغريدات نشرها الخميس أن النفجان "تعرضت للتحرش الجنسي البشع أثناء التحقيق، كما أن أحد حراس السجن كان يتعمد الدخول على زنزانتها ليلا ويقوم بركلها ولمسها في أماكن حساسة".

من أبشع صور التعذيب التي تعرضت لها #إيمان_النفجان، أنه تم تصويرها عارية ووضع صورتها أمامها خلال جميع جلسات التحقيق، وكان يتم مناداتها فقط باسم “عميلة قطر”، كما كان يتم توجيه سؤال ساخر لها أتفضلين أن تُسجني مدى الحياة أم يتم إعدامك؟ pic.twitter.com/Y8uKO2oRQp — سعوديات معتقلات (@hw_saudiwomen) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ووفقا للحساب الذي يهتم بقضايا الناشطات السعوديات المعتقلات فقد تم تصوير النفجان "عارية ووضعت صورتها أمامها خلال جميع جلسات التحقيق، وكان يتم مناداتها فقط باسم عميلة قطر، ويتم توجيه سؤال ساخر لها.. أتفضلين أن تُسجني مدى الحياة أم يتم إعدامك؟".

الحساب يزعم أن "جلسات التعذيب تمت بإشراف وتوصية مباشرة من سعود القحطاني" المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وظل سعود القحطاني يشغل منصب مستشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى تشرين الأول/أكتوبر عندما أقيل ثم فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لصلته بحادث مقتل الصحافي جمال خاشقجي.