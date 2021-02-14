تحركات عسكرية بأكبر مدينة في ميانمار

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في ميانمار تحذيرا إلى المواطنين الأمريكيين المتواجدين في هذه الدولة بشأن "تحركات عسكرية" في أكبر مدينة فيها، يانغون

وكتبت السفارة الأمريكية على حسابها في "تويتر" اليوم الأحد: "هناك مؤشرات على تحركات عسكرية في يانغون وانقطاعات محتملة في الاتصالات الليلة القادمة، من الساعة الواحدة حتى التاسعة صباحا"

ونصحت السفارة جميع المواطنين الأمريكيين البقاء في أماكن إقامتهم خلال ساعات حظر التجوال، من الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا.

There are indications of military movements in Yangon and the possibility of telecommunications interruptions overnight between 1:00 a.m. and 9:00 a.m. U.S. citizens in Burma are advised to shelter-in-place during the 8:00 p.m. to 4:00 a.m. curfew hours. — American Citizen Services - Burma (Myanmar) (@ACSRangoon) February 14, 2021

ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في ميانمار التي شهدت قبل نحو أسبوعيا انقلابا عسكرية.

وتتواصل في البلاد لليوم التاسع على التوالي المظاهرات المعارضة للانقلاب والمؤيدة للإفراج عن الزعماء المعتقلين، وفي مقدمتهم رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونغ سان سو تشي