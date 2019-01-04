تحركات "مريبة" لتنظيم داعش جنوبي ليبيا

أفاد مصدر محلي ليبي في مدينة سبها جنوبي البلاد الجمعة، بأن هناك تحركات مريبة لتنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) لعدد من السيارات المسلحة في مناطق الجنوب .

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، على أنه “بعد الاشتباكات التي دارت في منطقة غدوة التي تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة سبها في اليومين الماضيين، شهدت بعض مناطق الجنوب وبالتحديد وادي عتبة ومناطق من وادي الحياة (أوباري) تحركات مريبة لعدد من السيارات المسلحة”.

وأضاف بأنه “قد شوهدت هذه السيارات المسلحة في الوديان والصحاري المتاخمة لهده المناطق”،

وتابع أن “أهالي تلك المناطق تنادى برفع حالة التأهب والاستعداد لأي هجوم محتمل من التنظيمات المسلحة”. يشار إلى أنه وفي ساعات الصباح الأولى تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي يرجح بأنه صادر من تنظيم (داعش) يتوعدون فيه أهالي الجنوب بالثأر لقتلاهم والهدف هو مدن سبها مرزق تراغن جنوب ليبيا.

كان انتحاري قد فجر نفسه الثلاثاء الماضي أمام مركز شرطة بلدة غدوه جنوبي مدينة سبها، ما أسفر عن مقتل الانتحاري وسقوط بعض الجرحى من أفراد الشرطة .

وجاء التفجير ردا على هجوم للجيش الليبي على مراكز تابعة لتنظيم داعش جنوبي ليبيا.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب، وحكومة الوفاق، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.